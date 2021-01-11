СМИ США опубликовали текст импичмента Трампу. Ему захотели запретить «прибыльные должности»

Резолюция требует не только объявить импичмент действующему президенту США, но и запретить ему в будущем занимать любые выборные должности.

При этом текст нового документа немного отличается от того, которые ранее публиковали авторы-конгрессмены Дэвид Сисиллин, Джейми Раскин и Джеррольд Надлер. Однако содержание документа — сама статья импичмента и требования — сохранились. Конгрессмены требуют отстранить Трампа от должности главы США по статье «Подстрекательство к мятежу».

«Дональд Трамп заслуживает импичмента и суда, отстранения от должности и запрета занимать и пользоваться любой почетной, доверительной или прибыльной государственной должностью в Соединенных Штатах», — сказано в тексте резолюции.

В тексте сказано, что Дональд Трамп сознательно делал заявления, которые «привели к беззаконным действиям в Капитолии». Кроме того, он требовал у третьего секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов президента в этом штате.

Резолюция также ссылается на Конституцию и напоминает, что в соответствии с ней палата представителей «обладает исключительными полномочиями» отстранить президента от управления США за такие нарушения.

Глава комитета внутреннего распорядка палаты представителей конгресса США Джордж Макговерн отметил, что документ должны вынести на обсуждение 13 или 14 января.