Пикап с самодельными бомбами и оружием нашли у Капитолия

Во время беспорядков в Вашингтоне полиция нашла у Капитолия пикап с оружием. В машине были самодельные взрывные устройства. Владельца уже задержали.

Пикап принадлежит 70-летнему Лонни Лерою Коффману, сообщил телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру. Мужчина припарковал машину в двух кварталах от Капитолия во время штурма здания. В пикапе полицейские нашли самодельные бомбы, винтовку М4, пистолет и снаряженные магазины к нему.

Правоохранители задержали Коффмана и предъявили ему обвинение в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, мужчина носил пистолет без разрешения. Сам задержанный заявил, что привез в пикапе емкости с бензином и расплавленным пенополистиролом. При этом в автомобиле также были запалы и обрывки ткани.

Митинг в поддержку Дональда Трампа проходил в Вашингтоне 6 января. Его участники штурмом захватили Капитолий, где в тот момент проходило заседание Конгресса по утверждению Джо Байдена на пост президента. Тогда в городе нашли еще два взрывных устройства, которые удалось обезвредить. Сейчас подозреваемых разыскивают полицейские.