Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico. Автор резолюции уверен, что Трамп «продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту».

На этой неделе появились новые подробности штурма Конгресса США сторонниками Трампа. Свежие фото и видео еще больше разожгли гнев сенаторов на тех, кто сделал захват Капитолия возможным.

Издание утверждает, что члены Конгресса были потрясены тем, что им пришлось бежать из Палаты представителей и Сената всего за несколько минут до того, как ворвалась толпа. Они в ярости и хотят призвать к ответственности зачинщиков инцидента. Законотворцы также опасаются, что Трамп может помиловать нападавших.

Лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил 11 января, что голосование по импичменту Трампа состоится в среду. По данным CNN, и он хочет, чтобы статьи были отправлены в Сенат без промедления.

Сиссилини сообщил агентству, что он поддержал инициативу о немедленной отправке резолюции по импичменту в Сенат. По его словам, «уже есть цифры», чтобы объявить импичмент Трампу. Сенатор утверждает, что за документ могут проголосовать и республиканцы.

«Я ожидаю, что у нас будет поддержка республиканцев. Я думаю, что необходимо немедленно сместить президента», — сказал сенатор.

Конгрессмен Джейсон Кроу ранее сообщал, что во время захвата Конгресса погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.