Трамп назвал гениальным решение Путина признать ЛДНР

Решение президента РФ Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР является гениальным. Таким мнением в эфире радиостанции iHeart поделился экс-президент США Дональд Трамп.

Глава государства Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Решение российского лидера Трамп назвал гениальным.

«Вчера, когда я увидел это по телевизору, то сказал: „Это гениально! Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно!“» — написал RT.

Экс-президент США назвал умным решение Путина, которое он принял в отношении Донбасса. По мнению Трампа, таким образом российский лидер станет миротворцем.

«Это самые сильные миротворческие силы. Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», — добавил Трамп.

Принятое Путиным решение по Донбассу осудили в Евросоюзе. К примеру, председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что на Россию будут наложены санкции. А по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, признание Россией республик Донбасса подрывает усилия по урегулированию кризиса на Украине.