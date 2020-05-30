Трамп назвал ужасными действия полиции при задержании Флойда

Президент США Дональд Трамп назвал действия полицейских при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе ужасными.

Трамп отметил, что ему было «прискорбно» наблюдать за действиями местных сотрудников полиции, которые те предприняли при аресте Флойда.

Американский лидер заявил, что сотрудники правоохранительных органов города совершили «ужасное нападение», пишет РИА «Новости».

«Минюст очень серьезно изучает это», — отметил Трамп.

Уже третьи сутки в Миннеаполисе не затихают акции протеста и погромы, которые спровоцировало убийство полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Жители громят полицейские участки и магазины. Во всем штате Миннесота и самом городе введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее Трамп уже направил свыше 500 бойцов национальной гвардии в Миннеаполис, чтобы стабилизировать ситуацию с беспорядками.

Полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил коленом Флойда, арестовали.