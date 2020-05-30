Люди с оружием и битами приезжают в Миннеаполис из других штатов. Истории местных жителей

В США протесты по поводу смерти Джорджа Флойда набирают обороты. Теперь они проходят не только в Миннеаполисе, но и Нью-Йорке, Луисвилле, Денвере и других городах. «360» узнал у жителей Миннесоты, какая сейчас обстановка в штате и насколько сильна дискриминация в стране.

Тема полицейского произвола в отношении темнокожих не раз поднималась в США. После того, как афроамериканец погиб из-за жесткого задержания, люди взбунтовались. Все началось с мирных протестов в Миннеаполисе, но по прошествии трех дней превратилось в беспорядки и погромы. Протестующие разгромили и подожгли полицейский участок. В городе объявили режим ЧС. Акции также начались в Нью-Йорке, Луисвилле, Мемфисе, Фениксе и Денвере.

Мирный штат

По словам жительницы Миннеаполиса Ольги Афанасьевой, произошедшее для многих стало шоком.

«То, что случилось, это ужасно. Все здесь в шоке от этого. Белое население тоже поддерживает темнокожих и выходит вместе с ними на протесты. Мы хотим, чтобы их не притесняли», — говорит собеседница «360».

С ней соглашается Светлана Уильямс, проживающая в соседнем городе Сент-Пол. Там тоже сейчас проходят митинги. Она понимает негодование общества и поддерживает мирный протест. В данной ситуации очевидно, что полицейский нарушил целый ряд правил и это привело к смерти человека.

Однако обе женщины подчеркивают, что не стоит смотреть на всю полицию как на врага. И не видят ничего хорошего в том, что мирные протесты превратились в бунт и погромы.

«Полицейские тоже люди. Есть среди них и хорошие, и плохие. Я уверена, что есть такие, кто превышает свои полномочия. Но эту ситуацию сейчас пытаются использовать для своей выгодны криминальные структуры», — делится своим мнением Светлана.

А Ольга подчеркивает, что за 27 лет жизни в США ни разу не столкнулась с полицейским произволом. Правоохранительные органы всегда оказывали ей помощь и поддержку. Сейчас представителям полиции сказали не ходить по одному — это опасно.

И Светлана, и Ольга в разговоре с «360» упомянули, что люди в их штате довольно спокойные. Население не склонно к погромам. Однако за эти три дня в Миннеаполис приехало много людей из других штатов. Именно они провоцируют людей, распыляют их и создают хаос. Да и агрессия в социальных сетях в основном исходит от тех, кто в Миннесоте не живет.

Прошлой ночью в Миннеаполисе появилось много машин из других штатов. Люди прибывали с оружием и битами. У нас в штате люди в основном мирные Светлана Уильямс

В Сент-Поле митингующие успели разгромить несколько магазинов и офисов. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы успокоить людей. По словам Светланы, обстановка в городе неспокойная.

В Миннеаполисе все магазины закрылись раньше обычного. Люди боятся митингов.

«Сегодня тоже будут митинги, но полиции уже больше, чем вчера. Вышли военные. Думаю, попытаются не допустить сильных беспорядков», — рассказывает Ольга.

Вся нация расстроена тем, что мирный протест перешел в жестокость. Все стало бесконтрольным, и даже темнокожие этому не рады Ольга Афанасьева.

По мнению Светланы, расизм действительно присутствует в стране, но в Миннесоте с этим дела обстоят не так плохо. Дискриминация обычно происходит в южных штатах, а не в северных. Хотя, конечно, и в Миннесоте находятся те, кто относятся к темнокожим с предубеждением.

«Молодежь в большей степени поддерживает протесты и митинги», — добавляет она.

Впрочем, с одной мыслью согласны все: погромы до добра не доведут.

Ситуация стала еще и крайне политизированной из-за предстоящих выборов. Каждый политик пытается использовать эту трагедию для своей выгоды, чтобы заработать голоса.