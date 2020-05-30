CNN: столкновения протестующих с силовиками прошли перед Белым домом в Вашингтоне

По данным телеканала, силовики сдерживали протестующих более пяти часов прошедшей ночью. Они не предпринимали против людей никаких действий, охраняя президентскую резиденцию за ограждением.

Время от времени демонстранты начинали бросать в охрану предметы и атаковали заграждения. Несколько силовиков получили травмы. Глубокой ночью некоторые протестующие разошлись по домам. Все подъезды к Белому дому перекрыли.

Массовые беспорядки проходят в нескольких десятках крупных американских городов. Народ взбунтовался после убийства полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Президент США ввел в некоторые города национальную гвардию, чтобы усмирить бунты.

Ранее в Атланте ввели режим ЧС: вышедшие на улицы люди разгромили штаб-квартиру CNN и сожгли американский флаг. Полицейского Дерека Шовина, который прижимал коленом к земле голову Флойда, арестовали. Его жена подала на развод.