The American Thinker назвал Байдена причиной упадка США

Правление президента США Джо Байдена приведет страну к уничтожению, заявил в статье обозреватель The American Thinker Джей Би Шерк. Он провел параллель между физическим состоянием лидера и положением дел в американской экономике и политике.

Журналист назвал американского президента олицетворением пословицы, что рыба гниет с головы. Теряющий когнитивные способности Джо Байден хорошо показывает Америку, которая еще никогда не выглядела более истощенной, чем сейчас. Предел его возможностей был достигнут уже давно, но рабски преданная государственная пресса проигнорировала этот факт.

В качестве аргумента он привел выступление президента после трагедии в Буффало. Вместо того чтобы оплакивать погибших и утешать выживших он преследовал свои политические интересы. Автор также припомнил Джо Байдену использование чужих высказываний в своих речах, предвыборные лозунги, что противники Барака Обамы хотят отменить нацпрограмму медстрахования, ложь в скандале вокруг ноутбука его сына и другие громкие случаи.

«Добро пожаловать в Америку Байдена, где все заключены в кошмарной республике финансовой нестабильности, стагфляции, преступности, институциональной коррупции и войны. Если вам не нравится культурная пустошь за вашим окном, вы полюбите обилие упущенных возможностей», — написал Джей Би Шерк.

Такие политики, как нынешний президент, обогащают тиранов из Венесуэлы, Кубы, Ирана и Китая за счет американских городков и их рабочего класса, развязывают бесконечные мировые конфликты, разрушают то, что осталось от стоимости американского доллара, в то же время загоняя большую часть среднего класса в нищету, заявил он.