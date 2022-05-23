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    23 мая 2022, 08:26

    Байден попал в очередной конфуз во время визита в Южную Корею

    Телеканал Sky News Australia высмеял растерянного Джо Байдена во время визита в Южную Корею

    Екатерина Виславская

    Президент США Джо Байден в очередной раз стал объектом насмешек. Его растерянное и противоречивое поведение во время визита в Южную Корею обсудили в эфире Sky News Australia.

    Байден попал в очередной конфуз во время визита в Южную Корею

    Американский лидер неуверенно и в полном одиночестве спустился с трапа самолета. Его лицо было практически полностью закрыто медицинской маской — от шеи до очков. Однако подойдя к встречающим, он ее снял, стал пожимать руки и разговаривать.

    «Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, подробнее», — сказала обозреватель телеканала Рита Панахи.

    Во время этой рабочей поездки Джо Байден также перепутал коллегу с бывшим лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и передал привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.