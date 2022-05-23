Байден попал в очередной конфуз во время визита в Южную Корею

Президент США Джо Байден в очередной раз стал объектом насмешек. Его растерянное и противоречивое поведение во время визита в Южную Корею обсудили в эфире Sky News Australia.

Американский лидер неуверенно и в полном одиночестве спустился с трапа самолета. Его лицо было практически полностью закрыто медицинской маской — от шеи до очков. Однако подойдя к встречающим, он ее снял, стал пожимать руки и разговаривать.

«Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, подробнее», — сказала обозреватель телеканала Рита Панахи.

Во время этой рабочей поездки Джо Байден также перепутал коллегу с бывшим лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и передал привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.