Байден назвал ядом идеологию белого превосходства в политике США

Идеология белого превосходства является ядом для политики США, заявил глава Белого дома Джо Байден, выступая в Буффало после происшествия в супермаркете. Слова президента процитировало агентство Reuters. Байден призвал американцев отказаться от яда белого превосходства.

«Белое превосходство — это яд, проходящий через нашу политику», — заявил Байден в Буффало.

В субботу на территории супермаркета в Буффало, штат Нью-Йорк, мужчина устроил стрельбу. В результате 10 человек погибли, 13 пострадали, трое из них в тяжелом состоянии. Полиция предполагает, что массовый расстрел подозреваемый устроил на почве расовой ненависти. Стрелявшего задержали, им оказался 18-летний американец. Ему предъявил обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.

Байден отметил, что, помимо идеологии белого превосходства, причиной случившегося стала доступность стрелкового оружия. Стрелявший в Буффало мужчина использовал винтовку с увеличенным магазином.