Пять препаратов от коронавируса испытывают в России

Пять препаратов от коронавируса находятся на испытаниях. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил глава Миздрава Михаил Мурашко.

«Доклинические испытания уже проводятся в отношении пяти препаратов. На государственной регистрации по новой установленной правительством процедуре находятся четыре препарата», — сказал Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах страны.

Врачи имеют уже 12 российских тест-систем на выявление коронавируса. В ближайшее время власти ожидают, что у медиков появятся дополнительно еще семь диагностиков.

Мурашко отметил, что по созданию вакцин есть обнадеживающие результаты. Сейчас уже начинается проработка производственных площадок, которые смогут производить вакцины.

«По всем направлениям мы готовимся параллельно», — заключил глава Минздрава.

В свою очередь, президент заявил, что необходимо не только создать соответствующий препарат, но и произвести его в нужных объемах. «Об этом, конечно, нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой к процессам производства. <…> Надеюсь, соответствующим образом работа будет выстроена», — сказал Путин.

Ранее глава государства поручил исследования лекарств, которые используют для профилактики коронавируса, упростить и ускорить.