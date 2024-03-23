23 марта 2024, 07:32
Зритель в Crocus City Hall напал на террориста и помог спастись десяткам людей
Baza: зритель в Crocus City Hall спас десятки людей, обезвредив террориста
Во время стрельбы в Crocus City Hall один из зрителей отважно обезвредил террориста и помог спастись десяткам людей. Выжил ли он сам, неизвестно. Об этом написал Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.
По словам 61-летней Елены, которая пришла на концерт с дочерью и знакомым, многие зрители после начала стрельбы бросились к сцене — там был запасной выход. Однако там стоял террорист и расстреливал тех, кто бежал в ту сторону. Елена увидела, как неизвестный молодой человек отнял у него автомат.
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«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял автомат и прикладом его бил. <…> Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас», — рассказала она.
В тот момент возле сцены уже лежало несколько мертвых людей, сообщила женщина. Когда она покинула зал, вновь началась стрельба. О судьбе молодого человека ей ничего не известно.
Неизвестные открыли стрельбу по зрителям, собравшимся на концерт группы «Пикник» вечером 22 марта. Начался пожар. Погибли более 60 человек, ранены еще около 100.
Стрельба в Crocus City Hall
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