Происшествия 23 марта 2024, 07:32 Зритель в Crocus City Hall напал на террориста и помог спастись десяткам людей Baza: зритель в Crocus City Hall спас десятки людей, обезвредив террориста РИА «Новости»

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Во время стрельбы в Crocus City Hall один из зрителей отважно обезвредил террориста и помог спастись десяткам людей. Выжил ли он сам, неизвестно. Об этом написал Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

По словам 61-летней Елены, которая пришла на концерт с дочерью и знакомым, многие зрители после начала стрельбы бросились к сцене — там был запасной выход. Однако там стоял террорист и расстреливал тех, кто бежал в ту сторону. Елена увидела, как неизвестный молодой человек отнял у него автомат.

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«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял автомат и прикладом его бил. <…> Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас», — рассказала она.

В тот момент возле сцены уже лежало несколько мертвых людей, сообщила женщина. Когда она покинула зал, вновь началась стрельба. О судьбе молодого человека ей ничего не известно.

Неизвестные открыли стрельбу по зрителям, собравшимся на концерт группы «Пикник» вечером 22 марта. Начался пожар. Погибли более 60 человек, ранены еще около 100.