02 марта 2023, 14:41
Темой диалога Лаврова и Блинкена на саммите G20 стал ДСНВ
Reuters: глава Госдепа США Блинкен попросил Лаврова вернуться к выполнению ДСНВ
Россия должна отменить свое решение о приостановке выполнения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Как сообщил Reuters со ссылкой на чиновника американской делегации, с таким заявлением к министру иностранных дел России Сергею Лаврову обратился госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели.
По словам собеседника агентства, беседа руководителей внешнеполитических ведомств России и США продолжалась около 10 минут.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что никакого полноценного диалога между Лавровым и Блинкеном не было. Она пояснила, что беседа прошла, когда оба министра оказались рядом.
«На ходу, в рамках второй сессии „Двадцатки“, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — заметила Захарова.
Дипломат добавила, что госсекретарь США попросил о контакте с главой российского МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречу глав внешнеполитических ведомств на саммите G20 в Индии представители стран Запада превратили в балаган. Он пояснил, что вместо обсуждения повестки министры начали обвинять Россию в своих экономических проблемах.
Россия приостановила свое участие в ДСНВ 28 февраля после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Глава государства подчеркивал, что о полном прекращении договора речи не идет.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на Конференции по разоружению в Женеве заявил, что страна продолжит выполнять прописанные в ДСНВ количественные ограничения по ядерному оружию.
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