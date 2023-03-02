Мир 02 марта 2023, 12:11 Встречу G20 превратили в балаган. Лавров раскритиковал поведение некоторых делегаций в Индии Глава МИД Лавров извинился перед Индией за балаган, который устроили делегации Запада РИА «Новости»

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Делегации некоторых стран Запада на заседании Совета министров иностранных дел стран G20 в Индии повели себя непорядочно. Они проигнорировали повестку, обвинили Россию в своих экономических проблемах и превратили встречу в балаган, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

Лавров извинился перед принимающей стороной и представителями стран глобального Юга за «непотребное поведение» западных делегаций. Некоторых коллег он обвинил в срыве мероприятия.

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«Превратили работу над повесткой дня „двадцатки“ в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — сказал министр.

Лавров также указал, что западные страны не дают поставлять сельхозпродукцию и жертвовать удобрения странам Африки. Он призвал поставить заслон нелегитимным санкциям, в том числе введению потолков цен на ресурсы, противостоять давлению на международную торговлю и нивелировать риски экономической нестабильности.

Заседание в Нью-Дели открыли 2 марта минутой молчания в память о жертвах землетрясения в Турции. На встречу приехали представители стран G20, в том числе США, Германии, Китая и Саудовской Аравии.