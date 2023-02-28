Важное 28 февраля 2023, 18:10 Россия приостановила участие в ДСНВ Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ РИА «Новости»

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Участие России в выполнении норм Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостановлено. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

«Приостановить действие договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», — говорится в документе.

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Указ предусматривает, что возобновление Россией действия Договора примет президент России. Документ вступил в силу во вторник, 28 февраля, в день опубликования.

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С предложением о приостановке участия России в ДСНВ президент Владимир Путин выступил во время послания Федеральному Собранию.

Глава государства подчеркнул, что подписанный документ предусматривал пропуск американских инспекторов на ядерные объекты. В условиях, когда страны Запада назвали своей целью стратегическое поражение России, допускать такое нельзя.

Путин подчеркнул, что о прекращения действия договора речи в данном случае не идет. Президент пояснил, что Россия готова вернуться к выполнению всех условий, если другие страны НАТО, обладающие ядерным оружием, раскроют информацию о своих арсеналах.

После предложения президента закон о приостановке участия России в ДСНВ приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федерации.

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениям Мэлори Стюарт заявила, что Вашингтон пока не получал официального уведомления о российских властей о приостановке участия в ДСНВ. Она подчеркнула, что американские дипломаты готовы приложить все усилия, чтобы вернуться к реализации документа и обсудить все вопросы со своими российскими коллегами по сохранению соглашения.