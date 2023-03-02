Мир 02 марта 2023, 14:18 Россия сохранит ограничения по ДСНВ Замглавы МИД Рябков заявил о соблюдении Россией ограничений по количеству ракет по ДСНВ РИА «Новости»

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Прописанные в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) количественные ограничения ракет Россия продолжит выполнять после приостановки действия документа. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве.

Он напомнил, что США в нарушении принципов, закрепленных в договоре, вместе с другими странами Запада, в том числе обладающими ядерным оружием, поставили перед собой цель нанести России стратегическое поражение в «гибридной войне».

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В этой связи Россия вынужденно приостановила свое участие в ДСНВ, но продолжит выполнять прописанные в документе ограничения по количеству боеголовок.

«Ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищенность российских стратегических объектов, заявленных по Договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооруженных атак», — привел слова Рябкова ТАСС.

Дипломат добавил, что все последующие требования американской стороны возобновить инспекционные поездки в рамках ДСНВ оказались восприняты как верх цинизма.

Рябков отметил, что отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний свидетельствует о желании возобновить дальнейшую обработку и увеличение запаса ракет. Россия не оставит такое поведение без ответа и не позволит нарушить глобальный стратегический паритет.

Президент России Владимир Путин в минувший вторник, 28 февраля, подписал закон о приостановке выполнения ДСНВ. Глава государства уже отмечал, что о полном прекращении выхода из соглашения речи не идет.