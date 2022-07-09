Bild: многие немцы обанкротятся из-за роста тарифов на энергию

Крупнейшие арендодатели Германии подсчитали, что предстоящей зимой тарифы на энергоснабжение вырастут до пяти тысяч евро в месяц. Такие цены могут привести к массовому банкротству, если правительство не найдет выхода. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на Генеральную ассоциацию жилищной промышленности Германии (GdW).

По подсчетам специалистов, уже в мае цены на энергоносители на фоне сокращения поставок выросли на 37%. Это означает, что для одного квартиросъемщика затраты выросли на 508 евро, а для семьи из четырех человек — до 938 евро.

Предстоящей зимой владельцы домов ожидают еще более высоких цен и увеличения расходов квартиросъемщиков. Ситуацию уже назвали критической и подчеркнули, что счета для арендодателей за электроснабжение вырастут до пяти тысяч евро, что может привести к массовым банкротствам.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что жителям страны нужно готовиться к подорожанию услуг.

«Рост цен осенью и зимой за энергоснабжение будет измеряться четырехзначным числом на домохозяйство. И иногда это может быть ежемесячным доходом для семьи», — заявил он.

Владельцы домов уже начали снижать температуру в квартирах жильцов на два градуса, предупредили об установке энергосберегающих систем отопления и вентиляции. Следующим шагом они предложили включать горячую воду по определенным часам.

По мнению представителей ассоциации, этих мер недостаточно и правительству необходимо создать специальные фонды для предоставления помощи. Входящие в GdW фирмы занимаются строительством и сдачей около трети всех домов в Германии. Там снимают квартиры в основном люди с небольшим достатком.

В условиях роста тарифов доходы компаний упадут и строительство целого ряда новых домов остановится.

Германия остается основным покупателем российского газа, который поступает по газопроводу «Северный поток». После того, как отправленную турбину на ремонт отказалась вернуть Канада, прокачка сократилась на 40%. На следующей неделе работа «Северного потока» остановится полностью на плановые ремонтные работы. Министр экономики Хабек уже заявил, что страна может не успеть сделать запасы энергоносителя до зимы. Для того, чтобы сэкономить энергию, власти рассматривают введение квот для населения.