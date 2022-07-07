Германия готовит введение квот на потребление газа

Сокращение поставок газа заставило власти Германии искать выход из сложившейся ситуации. Одним из вариантов может стать введение квот на потребление газа. Как сообщило издание Focus, его представили на рассмотрение федерального правительства экономист Себастьян Дуллиен и председатель Немецкой конфедерации профсоюзов Ясмин Фахими.

Идея заключается в установке квоты на газ для населения с фиксированной ценой пакета. То есть, если по этой квоте 1000 киловатт-часов стоит 60 евро, а цена газа выше и сам пакет домовладелец покупает за 80 евро, то разницу ему возмещает государство. Дополнительное потребление выше нормы потребитель оплачивает из своего кармана.

По мнению авторов идеи, это научит жителей экономить энергию и не сильно ударит по их кошелькам.

Минусы этой идеи заключается в том, что бюджету страны она обойдется в несколько дополнительных миллиардов евро, а это означает, что власти загонят себя в новую долговую яму, хотя не рассчитались еще по старым займам.

Если только правительство не найдет другой способ финансирования. Сделать это можно только путем повышения налогов, но тогда потеряется весь смысл в возможности людей сэкономить на оплате энергии.

Ситуация с поставками газа в Германию остается очень сложной. Сокращение поставок энергоносителя из России уже подстегнуло цены, которые обновили максимум мартовских показателей. Трубопровод «Северный поток» загружен только на 40% из-за невозвращенной турбины Канадой. Власти страны объяснили свое решение антироссийскими санкциями.

С требование срочно отдать турбину к Оттаве уже обратился министр экономики Германии Роберт Хабек. Он напомнил, что на следующей неделе прокачка газа из России остановится полностью в связи с плановыми ремонтными работами на трубопроводе. Ограниченные поставки сейчас и остановка в будущем не позволят стране заполнить газовые хранилища до осени.