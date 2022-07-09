Немцы будут реже мыться и ходить в потемках. Германия ужесточила экономию электроэнергии

Германия столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом с 70-х годов прошлого века. В стране начали снижать температуру в домах, приглушать уличное освещение и призывать местных жителей экономить электроэнергию. Власти опасаются, что дефицит энергоресурсов может усилиться. Многие стали призывать канцлера Олафа Шольца уйти в отставку. Он может покинуть свой пост, но без достойного преемника положение Германии не изменится.

Ситуация в Германии

Резкий скачок цен на газ привел Германию к крупнейшему энергетическому кризису. С подобным страна не сталкивалась с 70-х годов прошлого столетия. По словам главы Федерации германских жилищных предприятий Акселя Гедашко, ситуация в Германии сложилась более чем драматичная.

«Ситуация на рынке газа напряженная, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она не усугубится», — заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Его слова привела газета The Financial Times.

Как отметили власти, население должно быть готово к тому, что ситуация станет критической. Местных жителей призвали экономить электроэнергию. В некоторых городах уже принимают активные меры для сбережения энергоресурсов.

Крупнейшая в Германии компания сферы жилой недвижимости Vonovia SE решила снизить температуру отопления в своих домах до 17 градусов. Прохладнее будут делать с 23:00 до 06:00. Это позволит сэкономить на отоплении до 8%.

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В Берлине объявили о снижении температуры воды в открытых бассейнах, а в Кельне будут приглушать уличное освещение до 70%. Жителям Диппольдисвальде решили ограничить подачу горячей воды. Она будет идти только с 04:00 до 08:00 и с 11:00 до 13:00.

Меры обоснованы?

Сейчас власти Германии всеми способами пытаются сэкономить электроэнергию, потому что часть электричества производится на газовых станциях. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас еще и основной газопровод, который доставляет российский газ в Германию, закрывают на профилактический ремонт с 11 июля на 10 дней. Я думаю, что подобными мерами немцы хотят хотя бы частично пережить этот период, потому что иначе им придется отбирать из подземных хранилищ тот газ, который они уже успели закачать», — пояснил он.

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По словам эксперта, есть байка о том, что если при среднетемпературной зиме сократить подачу отопления на один градус, то это сэкономит 10 миллиардов кубов за отопительный сезон. При этом никто не подтверждал никакими расчетами подобные заявления.

Я думаю, что европейцы сами не понимают, сколько и на чем они могут сэкономить. Просто они видят, что газа им нужно больше, а он очень дорогой, и как быть, если прекратятся поставки вообще из России. Им непонятно, как пройти отопительный сезон Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Он добавил, что власти Германии явно готовятся к негативному сценарию, но сложно сказать, насколько обоснованы страхи. Немцы смогут нормально пройти отопительный сезон, если договорятся о нормальной работе «Северного потока». Для этого канадцы должны им вернуть турбину после ремонта.

«Сейчас основная проблема для немцев в том, что канадцы одну турбину забрали, отремонтировали, а обратно ее не отдают, говорят, что санкции против России запрещают такие турбины поставлять», — напомнил эксперт.

Журналисты пишут, что Канада согласилась отдать турбину, но пока никто никаких гарантий не дает. Вторая проблема заключается в цене на газ на спотовых рынках. Стоимость уже перевалила за 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, что является рекордом.

Вопрос отставки Шольца

Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой. Об этом написало издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA. Все больше людей начинают говорить о необходимости отправить в отставку канцлера.

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При этом Шольц является опытным управленцем, заметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Он шел на выбор как кризисный управляющий. Он помог Германии вырулить в годы пандемийного карантина, то есть в последние два года. Его отставка будет означать не только правительственный кризис, но и хозяйственный, экономический, социальный Владимир Оленченко научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН

Он отметил, что нынешняя ситуация в Германии является необычной и даже неестественной для этой страны. При этом пока она выглядит просто экзотично, а действительно сложной она станет осенью.

«Отопительный сезон в Германии начинается 1 октября. Вот до 1 октября нужно и накопить газ, и решить вопрос с отоплением. Кто этим будет заниматься кроме Шольца трудно сказать. Там есть здравые умы, например, глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, но он только в этом силен», — сказал Оленченко.

По его словам, ставить такого человека на управление всей Германией нельзя. Получается, что все хотели бы заменить Шольца, но не на кого. Немцы кричат об отставке канцлера, но кандидатур на замену нет.