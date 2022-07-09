Власти Канады вернут ФРГ отремонтированную турбину для прокачки газа по газопроводу «Северный поток». Об этом написал Reuters.

По данным источника, оборудование вернется в Германию, а затем власти ФРГ передадут его «Газпрому». Таким образом, они сумеют избежать неисполнения собственных санкционных ограничений.

Объем прокачки газа по «Северному потоку» упал до 40% после отправки одной из шести турбин в Канаду. После этого власти североамериканской страны заявили, что не вернут ее, так как это противоречит санкционным ограничениям.

После падения объема поставок газа министр экономики ФРГ Роберт Хавбек обратился к Канаде с призывом вернуть оборудование. По его словам, без нее страна не сможет запастись достаточным объемом энергоносителя на предстоящий зимний сезон.

Помощник президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа сама создает газовый кризис, не возвращая отремонтированные турбины для газопровода.