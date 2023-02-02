Мир 02 февраля 2023, 08:35 Танки Leopard на Украине повторят судьбу Tiger 80 лет назад — Володин Председатель Госдумы Володин: Leopard будут сожжены, повторив судьбу фашистских Tiger РИА «Новости»

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Урок разгрома фашистской Германии под Сталинградом на Западе не усвоили. Бывший и нынешний канцлеры Ангела Меркель и Олаф Шольц втянули ФРГ в новый конфликт. Однако поставленные ими танки Leopard ждет та же участь, что и Tiger 80 лет назад, объявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, которое длилось 200 дней. По словам Вячеслава Володина, победа далась ценой жизни больше миллиона людей и открыла армии дорогу на Берлин. Однако не все усвоили урок, и Германия опять выступила против России.

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Председатель Госдумы обвинил Ангелу Меркель в том, что она обманула мировое сообщество и помогла киевскому режиму готовиться к вооруженному конфликту. Ее преемник Олаф Шольц пошел дальше и согласовал поставку танков Leopard.

«Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. Leopard будут сожжены, повторив судьбу фашистских Tiger», — предупредил Вячеслав Володин.

Он призвал немецких политиков вспомнить события ВОВ и объяснить своим гражданам, зачем они снова втянули их в конфликт.

Германия решила передать украинской армии 14 танков Leopard 2 с боеприпасами и обучить военных, а также разрешила другим странам сделать то же самое — Польша не могла поставить ВСУ немецкие танки без согласования со страной-производителем. В Ростехе заявили, что эти бронемашины несложно уничтожить, подойдут даже устаревшие ПТРК и ракеты.