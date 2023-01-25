Спецоперация 25 января 2023, 14:25 Германия официально заявила об отправке Украине танков Leopard 2 Кабмин ФРГ: Германия поставит Киеву 14 танков Leopard 2 Bundeswehr-Fotos / flickr

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Правительство Германии приняло решение отправить Украине танки собственного производства Leopard 2. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.

В сообщении говорится о 14 единицах боевой машины. В правительстве также сообщили, что и другие европейские страны, у которых есть Leopard 2, передадут их для нужд ВСУ.

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Кроме этого, в пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы, а также обучение военных. Это говорит о том, что в Киев прибудут иностранные военные, которые умеют управлять немецкими танками и будут учить украинских боевиков.

Ранее в зарубежных СМИ начали распространять новости, что США готовы поставить свои танки Украине. Так, по информации турецкого агентства Anadolu, Вашингтон может отправить до 50 танков M1 Abrams.

Однако официальных заявлений из Вашингтона еще не поступало. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что если власти США и решатся на поставку, то Пентагон одним из первых об этом объявит миру.