Армия 01 февраля 2023, 12:08 Немецкий Leopard на Украине уничтожат даже старые ПТРК — Ростех Ростех: ПТРК «Корнет», ракеты «Атака» и «Вихрь» могут уничтожать танки Leopard Википедия

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Немецкие танки Leopard мощные, но их можно уничтожить даже при помощи устаревших противотанковых ракетных комплексов. С обещанными Украине бронемашинами справятся «Корнет», ракеты «Атака» и «Вихрь», снаряды «Манго», рассказали ТАСС в Ростехе.

«Leopard 2 — современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя», — сказал представитель корпорации.

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Против немецких танков эффективны комплексы и снаряды, даже уступающие современным, потому что их не оснастили динамической защитой. Например, подойдет переносной противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Ракетами «Вихрь» и «Атака» бьют по украинским танкам, но с немецкими они тоже справятся.

Вывести из строя Leopard помогут снаряды типа «Манго» калибром 125 миллиметров. В этом случае, по словам собеседника агентства, не имеет значения, куда именно ударить, — огонь спереди или по борту гарантированно уничтожит танк.

Германия объявила о решении передать киевскому режиму 14 танков Leopard, еще от четырех до шести штук отправит Испания. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинские войска рассчитывают получить до 140 западных танков, в том числе американские Challenger 2 и M1 Abrams, французские Leclerc.