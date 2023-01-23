Мир 23 января 2023, 00:32 Украина не сможет получить от Запада все запрашиваемые танки Leopard — СМИ Quotidiano Nazionale: Запад сможет предоставить Украине лишь небольшое число танков Википедия

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Украина ждет от Запада 300 танков Leopard, но получить она сможет гораздо меньшее число бронированных машин. Об этом написала итальянская газета Quotidiano Nazionale.

По данным издания, ВСУ к весне могут получить от 33 до 73 танков. К началу лета количество поставляемой Западом техники может дойти до 87 единиц. Но это все равно будет намного меньше, чем просят украинские власти.

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Как уточнили журналисты, производитель может добавить еще порядка 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1, но на Украину они придут только к концу 2023 года или в начале 2024-го. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер ранее отмечал, что для подготовки танков потребуется год.

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Украина, согласно оценкам издания, может получить от Германии 19 танков Leopard 2. Еще 14 машин может поставить Польша, а также возможны поставки 10 танков из Финляндии и около 40 — из Нидерландов.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Германия может согласиться на отправку своих танков на Украину, если США предоставят свою технику.