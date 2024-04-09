Эксклюзив 09 апреля 2024, 02:01 «Там не должно быть украинского режима». Российские войска пойдут на Харьков? Военный эксперт Михайлов: Харьков должен стать следующим освобожденным городом РИА «Новости»

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Харьков готовится к возможному наступлению российской армии. ВСУ создают оборонительные укрепления, а местные власти говорят о возможной эвакуации населения. На этом фоне в городе резко повысились преступность и мародерство. Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал ведущему «360» Антону Шестакову, что ждет один из крупнейших украинских городов.

«Если честно, я хотел бы предположить, что Харьков следующий. Город находится фактически у границ Российской Федерации, это крупный транспортный узел. <…> И, конечно, логистический узел мощнейший. И сейчас я допускаю, что Харьков следующий», — заявил эксперт.

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По словам Михайлова, жители города действительно покидают его и перебираются, в том числе, на новые российские территории.

«Мы видим, что в Харькове регулярно уничтожаются установки залпового огня, которые прямо рядом с гражданским сектором — они прячутся как обычно — наносили удары по Белгороду. Конечно же, Харьков — это номер один. Однозначно его надо брать, либо включать в санитарную зону. Там не должно быть украинского режима», — заключил эксперт.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российская армия сможет освободить Харьков уже через несколько недель. А бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Украина в результате конфликта потеряет не только Харьков, но и Одессу.