Мир 08 апреля 2024, 20:45 В США рассказали, когда Украина сдаст Харьков Экс-разведчик Риттер: Харьков падет через несколько недель РИА «Новости»

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Украинская система ПВО не может сопротивляться ударам российской армии, и из-за этого киевская власть будет вынуждена в ближайшие недели сдать Харьков. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт пояснил, что раньше Харьков был хорошо прикрыт системами ПВО и националистические отряды чувствовали себя в безопасности. Теперь, по словам Риттера, российская армия уничтожает все необходимые цели в городе.

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«Я убежден, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, так как не может его больше удерживать», — заявил он.

По словам военного аналитика, российские военные окружат населенный пункт, после чего ВСУ будут вынуждены отступить. Таким же образом Вооруженные силы РФ поступят и с другими городами, которые решат освободить, выразил уверенность Риттер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада новые средства противовоздушной обороны для защиты Харькова.