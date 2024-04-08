Мир 08 апреля 2024, 01:05 В Харьковской области допустили введение принудительной эвакуации семей с детьми Freepik

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Правительство Харьковской области допускает вероятность принудительной эвакуации для семей с детьми. Об этом заявил глава администрации области Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Рассматривается вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из районов, которые находятся на границе с Россией. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах», — сказал он.

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По данным правительства, несовершеннолетних в той местности уже нет, однако это все равно нужно проверить.

Ранее министерство реинтеграции Украины заявило, что власти принудительно эвакуируют почти 300 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Ведомство уже объявляло об их вынужденной эвакуации в трех населенных пунктах. Всех детей вывезут вместе с родителями или другими законными представителями.