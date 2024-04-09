Мир 09 апреля 2024, 01:16 «Начертят ту карту, которую захотят». В США предупредили Украину о потере двух городов Полковник Макгрегор: Одесса и Харьков могут войти в состав РФ по итогам СВО РИА «Новости»

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В США предупредили украинское руководство, что они могут потерять еще больше территорий, в частности Харьков и Одессу. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, что русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я все еще полагаю, что они включат Харьков и Одессу», — заявил он.

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По мнению Макгрегора, Россия и не стремилась получить всю украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин полагал, что западные страны откажутся от идеи принятия Украины в состав НАТО, проявив тем самым благоразумие.

Экс-советник Пентагона также предположил, что вскоре российская армия перейдет к полномасштабному наступлению на позиции ВСУ по всей линии фронта.

До этого американский полковник отмечал, что Россия освободит Одессу, так как эта территория исторически была российской. По его словам, никакие попытки Запада этому не помешают.

Ранее Макгрегор заявил, что американским властям пора отказаться от агрессивной политики расширения своего влияния на другие страны, прекратив вмешиваться в их внутренние дела.