Происшествия 21 января 2024, 19:31 Семейная пара не выжила при крушении Falcon 10 в Афганистане Baza: супруги из России погибли при крушении Falcon 10 в Афганистане Michael Runkel / Global Look Press

Читать 360tv в

Семейная пара из России, находившаяся на борту рухнувшего частного самолета Falcon 10 в Афганистане, не выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, один из выживших позвонил в российскую авиакомпанию, которая организовывала рейс, и сообщил о гибели двух россиян. Четыре члена экипажа получили различные травмы, но остались в живых.

Реклама

На частном борту, следовавшем из Паттайи в Москву, находились супруги из Волгодонска. Бизнесмен с женой отдыхал в Таиланде, но супруга заболела. Поэтому перевозку женщины на родину организовали бортом частного самолета, писал Shot.

По данным Росавиации, место крушения самолета Falcon 10 обнаружили в Афганистане. Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский. С радаров он пропал минувшим вечером в воздушном пространстве Афганистана. О крушении самолета стало известно 21 января.