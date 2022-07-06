«Так плохо было только после Второй мировой». Жителей ФРГ лишили горячей воды

Жители жилищного кооператива в Диппольдисвальде пожаловались на включение горячей воды по строгому графику. Из-за этого многие жильцы не могут принять душ или заняться домашней уборкой, написал Bild.

На крайние меры пошло руководство обслуживающей компании Dippoldiswalde. Жильцам дома сообщили, что начиная с 30 июня горячую воду им будут подавать по строгому графику: с 4 до 8 утра, с 11 до 13 и с 17 до 21 часа.

«Все было так плохо только после Второй мировой войны. Что должны делать вахтовики? Они приходят домой с работы ночью», — заявил бывший шахтер Хайнц Маттнер.

Из-за решения руководства кооператива страдают также и дети.

«Я знаю что-то подобное об отключении горячей воды только от бабушки и дедушки. Не представляю, как мыть двухлетнюю дочь», — пожаловалась страховой клерк Марейке Вевезер.

Член правления кооператива Фальк Кюн-Майзегайер объяснил, что эти меры связаны с необходимостью жесткой экономии газа.

«Речь идет не о том, чтобы раздражать арендаторов квартир, а о том, чтобы подготовиться к сезону. В противном случае мы могли бы не заплатить за следующий год», — сказал он.

Специалисты объяснили, что отключение воды в арендованной квартире является дефектом, поэтому у жильцов есть основание требовать снижения ежемесячной платы. По их мнению, разумной скидкой станет вычет 7,5% от суммы оплаты квартиры в месяц.

Президент Центральной ассоциации жилищной индустрии Аксель Гедашко рассказал, что в подаче горячей воды по строгому графику нет ничего странного, когда речь идет об экономии средств.

После начала специальной операции России на Украине по защите Донбасса немецкие власти присоединились к антироссийским санкциям, что вызвало существенный рост стоимости газа на немецком рынке. Bild сообщал, что около половины жителей ФРГ боятся замерзнуть ближайшей зимой из-за высокой цены на отопление.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт сообщил, что антироссийские санкции ударили в первую очередь по простым жителям Германии.

Федеральный министр экономики ФРГ Роберт Хабек посоветовал соотечественникам реже мыться, чтобы избавиться от энергетической зависимости немцев от России.