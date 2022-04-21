Немцам посоветовали реже мыться для отказа от российской нефти

Энергетическая зависимость Германии от России сойдет на нет, если немцы будут реже мыться и меньше отапливать свои дома. Такой совет опубликовала газета Bild, сообщило РИА ФАН.

«Так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа», — пишет автор статьи, ссылаясь на заявление федерального министра экономики Германии Роберта Хабека.

При отказе от походов в сауну и душ немцы ничего не потеряют, считает он. Издание взяло комментарий у дерматолога Яэли Адлер, которая подтвердила теорию чиновника. Она посоветовала экономить не только воду и тепло, но и мыло. Если не мыться в течение трех недель, на теле размножатся полезные бактерии и начнется процесс самоочищения, исчезнут все неприятные запахи.

Она посоветовала немцам не принимать душ даже после интенсивных тренировок, только легко опрыскивать кожу — пот уйдет сам. Тем же, кому будет совсем тяжело мириться с естественными проявлениями жизнедеятельности бактерий, дерматолог разрешила «легонько смывать со своей кожи грязь чистой водой без мыла».