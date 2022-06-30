Санкции против России ударили по немецкому бизнесу и ухудшили качество жизни простых жителей Германии, сообщил РИА «Новости» депутат бундестага, уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт. При этом, по его словам, санкции неэффективны против тех, на кого были направлены.

«Идет санкционная война, и тут уже страдает бизнес с обеих сторон. Санкции вредят <…> и простым людям: растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни — без достижения каких-либо результатов», — констатировал Шмидт.

Депутат подчеркнул, что он и его фракция открыто вступают против санкций.

«Санкции абсолютно контрпродуктивны и в первую очередь вредят нам самим. И не в последнюю — отношениям между двумя странами», — заметил Евгений Шмидт.

В Германии также остается напряженной ситуация с поставками газа. По подсчетам главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера, страна смогла бы полностью продержаться без российского газа всего два с половиной месяца — и это при условии, что хранилища будут заполнены на 100%, а зимние температуры будут средними. Мюллер призвал экономить газ и искать дополнительных поставщиков.