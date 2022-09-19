Таджикистан и Киргизия разблокировали дорогу в зоне конфликта | 360°

Мир 19 сентября 2022, 10:02 Поделиться Telegram

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Viber Таджикистан и Киргизия разблокировали дорогу в зоне конфликта Представители Киргизии и Таджикистана договорились разблокировать дороги в зоне конфликта РИА «Новости»

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Рабочие группы Таджикистана и Киргизии договорились обеспечить в зоне конфликта проезд транспорта. Первой открыли дорогу в общину Ворух, сообщила ТАСС пресс-служба главы Согдийской области Таджикистана.

Переговоры прошли 18 сентября на контрольно-пропускном пункте «Гулистон» таджикистанско-узбекистанской границы. Представители обеих сторон согласились, что конфликт нужно решить мирным путем, соблюсти режим прекращения огня и устранить последствия перестрелок.

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«Рабочие группы согласились, что необходимо открыть дороги для передвижения и обеспечить движение транспорта. В этот же день была открыта дорога в сторону села Ворух», — сообщили представители областной администрации.

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Столкновения между гражданами Киргизии и Таджикистана произошли 14 сентября в удаленной горной местности. Погранслужба Киргизии заявила, что таджикские пограничники нарушили договоренности и заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы. Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что пограничники поста «Булакбоши» четырежды выстрелили из минометов в сторону погранзаставы «Кех» отряда «Исфара». В течение следующих дней было зафиксировано еще несколько перестрелок.

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