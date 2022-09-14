Таджикский пограничник погиб в перестрелке на границе с Киргизией | 360°

Мир 14 сентября 2022, 09:59 Поделиться Telegram

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Viber Таджикский пограничник погиб в перестрелке на границе с Киргизией Таджикский пограничник погиб и двое ранены после перестрелки на границе с Киргизией РИА "Новости"

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В результате вооруженного столкновения на границе с Киргизией погиб один таджикский пограничник, двое получили ранения. Об этом «Sputnik Таджикистан» сообщили в Центральной больнице Исфары.

«Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение интенсивной [терапии]. Сейчас они находятся под наблюдением врачей», — сказал источник в больнице.

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Одного пограничника спасти не удалось.

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Перестрелка произошла 14 сентября на участке границы в Баткенской области Киргизии. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что пограничники поста «Булакбоши» четырежды выстрелили из минометов в сторону погранзаставы «Кех» отряда «Исфара».

Погранслужба ГКНБ Киргизии заявила, что ее отряд натолкнулся на таджикских пограничников, которые заняли позиции на неописанном участке границы и первыми начали стрелять. По предварительным данным, с киргизской стороны никто не пострадал. Спустя время пограничники прекратили перестрелку и начали переговоры.

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