Киргизия сообщила о 36 погибших на границе с Таджикистаном | 360°

Мир 18 сентября 2022, 08:27 Поделиться Telegram

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Viber Киргизия сообщила о 36 погибших на границе с Таджикистаном МЧС Киргизии: 36 жителей республики погибли на границе с Таджикистаном РИА «Новости»

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Во время вооруженных столкновений на границе Киргизии и Таджикистана с киргизской стороны погибло 36 человек. Об этом ТАСС рассказали в МЧС Киргизии.

«В конфликте на границе с Таджикистаном погибли 36 граждан Киргизии», — заявили в ведомстве.

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Кроме того, сообщается о 129 пострадавших. 17 сентября общее число пострадавших в боевых столкновениях на границе Киргизии и Таджикистана достигло 121.

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Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области (Киргизия) продолжает оставаться напряженной.

Ранее Киргизия ввела режим ЧС в Баткенской области из-за обстрелов со стороны Таджикистана

Госкомитет безопасность Киргизии сообщал, что таджикские военные нанесли удар из минометов по населенному пункту минометов Паскы-Арык Баткенского района.

После этого руководители двух стран провели переговоры, в ходе которой им удалось договориться о прекращении обстрелов.

Боевые столкновения между военными Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября, каждая сторона обвинила другую в эскалации. Обстрелы велись на протяжении всего дня по периметру границы, пока стороны не договорились о прекращении огня.

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