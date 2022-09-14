Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась после перестрелки | 360°

Мир 14 сентября 2022, 08:33 Поделиться Telegram

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Viber Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась после перестрелки Администрация Баткенской области Киргизии: ситуация на границе после перестрелка спокойная РИА «Новости»

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Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась. Перестрелка прекратилась, сообщили представители администрации Баткенской области Киргизии.

Ситуация обострилась сегодня на неописанном участке совместной государственной границы. По словам первого заместителя полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области Маруфхана Тулаева, перестрелка произошла в удаленной горной местности.

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«Перестрелка между военнослужащими двух стран прекращена, стороны ведут переговоры», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

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По данным погранслужбы Киргизии, таджикские военнослужащие применили минометы во время перестрелки в местности Булак-Башы. По предварительным данным, с киргизской стороны никто не пострадал.

В ведомстве пояснили, что конфликт произошел после того, как киргизский пограничный наряд обнаружил пограничников Таджикистана, которые нарушили принятые договоренности между сторонами и заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы. Требования покинуть его они проигнорировали и открыли огонь. Пограничники Киргизии в ответ тоже применили оружие.

В Минздраве Киргизии заявили, что в связи со случившимся организации здравоохранения и служба скорой помощи Баткенской области перешли на усиленный режим работы.

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