Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась после перестрелки | 360°

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Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась после перестрелки

Администрация Баткенской области Киргизии: ситуация на границе после перестрелка спокойная

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Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась. Перестрелка прекратилась, сообщили представители администрации Баткенской области Киргизии.

Ситуация обострилась сегодня на неописанном участке совместной государственной границы. По словам первого заместителя полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области Маруфхана Тулаева, перестрелка произошла в удаленной горной местности.

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«Перестрелка между военнослужащими двух стран прекращена, стороны ведут переговоры», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

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По данным погранслужбы Киргизии, таджикские военнослужащие применили минометы во время перестрелки в местности Булак-Башы. По предварительным данным, с киргизской стороны никто не пострадал.

В ведомстве пояснили, что конфликт произошел после того, как киргизский пограничный наряд обнаружил пограничников Таджикистана, которые нарушили принятые договоренности между сторонами и заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы. Требования покинуть его они проигнорировали и открыли огонь. Пограничники Киргизии в ответ тоже применили оружие.

В Минздраве Киргизии заявили, что в связи со случившимся организации здравоохранения и служба скорой помощи Баткенской области перешли на усиленный режим работы.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии

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