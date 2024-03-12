Мир 12 марта 2024, 12:06 Сырский провалил первую же поставленную перед ним задачу в ВСУ WP: командование ВСУ не смогло объяснить, чем занимались 700 тысяч солдат Global Look Press

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Проблема мобилизации заставила президента Владимира Зеленского сменить руководство Вооруженных сил Украины. Он поручил новому главкому Александру Сырскому провести аудит и уточнить местонахождение 700 тысяч военнослужащих, сообщила газета The Washington Post.

На Украине так и не смогли согласовать четкий план мобилизации тысяч военнослужащих. Неспособность Зеленского достичь политического консенсуса по этому вопросу вызвала глубокие разногласия в Верховной раде и украинском обществе.

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Новый закон о призыве, по мнению журналистов, стал камнем преткновения в отношениях президента с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и поводом заменить его на этом посту Сырским.

Последнему поручили провести аудит ВСУ. Формально армия насчитывала миллион человек, но из них только 300 тысяч находились непосредственно в зоне боевых действий.

«Спустя почти месяц после повышения [Александра Сырского] никто в военном руководстве и администрации президента так и не объяснил, где находятся 700 тысяч человек и чем они занимаются», — заявил автор статьи.

Новый главком получил в армии прозвище Генерал 200 за пренебрежительное отношение к боевым потерям. Его обвинили в гибели большого количества солдат в дебальцевском котле и заискивании перед руководством.