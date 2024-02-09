Эксклюзив 09 февраля 2024, 02:06 «Генерал 200»: чего ждать от нового главкома ВСУ Корреспондент «360» Кононова: Сырский не изменит подход к мобилизации в ВСУ РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Чем известен военный и сможет ли он вдохновить уставших солдат на успешные сражения? Об этом для «360» порассуждала корреспондент Елена Кононова.

Далее — прямая речь.

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Вот Зеленский, основательно небрит, в черном свитшоте, записывает видеообращение. Новый главком ВСУ — Александр Сырский. Зеленский ждет от него иного подхода к мобилизации.

Вот уже украинский журналист, верноподданный режима, с простым русским именем Ваня реагирует: мол, выбор очевиден, все-таки фронтовой генерал. «Ничего плохого с такой заменой произойти не должно».

И правда, все плохое в украинской армии уже давно происходит. Для нас в общем-то не должно быть разницы — что Залужный, что Сырский. Запчасти в машине Киевского режима.

Сможет ли Сырский изменить подход к мобилизации и ротации, сплотить из потрепанной уставшей армии войско, которое доставит проблем нашим? Нет. Нехватка людей на фронте главкому не подвластна, да и идеологически заряженного контингента даже при тотальной мобилизации ждать не стоит.

Но Сырский точно готов выполнять любое кровавое задание своего господина. Любое.

Для Зеленского — это идеальный вариант. Он «пиарил» Сырского задолго до того, как заговорили о разладе с Залужным. Зеленский знает, что случись выборы, Сырский ему не конкурент, популярности у народа тот не получил, сколько звезд на погоны ему ни повесь.

А меж тем у Сырского в России мать, которая за свою страну, у нее в социальных сетях фотографии Владимира Путина, молитвы за наших. Пишут, что родственники не общаются с Сырским. Человек, позабывший свои корни, — страшный человек.

В 2014-м он наводил мосты между Киевом и НАТО. После объявления Турчиновым АТО, генерал-майор «прославился» в связи с боями в Дебальцево. В «дебальцевском котле» подразделения Украины несли огромные потери. Кажется, тогда Сырский и получил прозвище — «Генерал 200». И оправдал его еще не раз, не считаясь с потерями своих солдат. Это он оборонял Артемовск, во имя провозглашенного Зеленским «Фортеця Бахмут» закидывая туда своих, как в печь, как в крематорий.

Так себе послужной список. У «войны до последнего украинца» появилось еще одно лицо.