Мир 07 февраля 2024, 14:52 Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации на Украине Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации РИА «Новости»

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Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении правил мобилизации. Как сообщило издание «Страна.ua», за это решение проголосовали 329 депутатов.

«За — 329 голосов, против — 12, не голосовали 29, воздержались 45», — написали авторы публикации.

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Проект предполагает введение электронных повесток, а также возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до ареста банковских счетов и ценностей, ограничения выезда за рубеж и прав на вождение авто.

Мужчины будут обязаны везде носить с собой военный билет, а права полицейских по проверке документов значительно расширят. Кроме того, мужское население страны обяжут создать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Кабмин также предложил десятикратно увеличить штрафы за нарушение правил военного учета.

Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что новая версия закона о мобилизации спровоцирует общественное противостояние и раскол внутри страны. По ее словам, законопроект стал катастрофой для украинцев.

Ранее Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней. Помимо этого депутаты утвердили указ о продолжении мобилизации до 13 мая.