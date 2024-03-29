Мир 29 марта 2024, 15:12 Сырский оценил шансы ВСУ на новое наступление Главком ВСУ Сырский объявил о подготовке резервов для нового наступления Официальный сайт президента Украины

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Главными целями украинских войск остается удержание под контролем занятых позиций, а также формирование и подготовка резервов для нового наступления. Об этом в интервью агентству Укринформ заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он пояснил, что для реализации всех планов необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением численного состава воинских частей.

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«Наша цель — не допустить потери своей территории, <…> сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — рассказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что в находящихся на линии фронта воинских частях уже идет ротация войск, что позволяет восстанавливать их боеспособность.

«Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста на Украине осознавал: от его воли и действий зависит, чтобы страна выстояла», — заявил Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что ВСУ в своем нынешнем состоянии не способны сдержать российские войска в случае крупного наступления. Он пояснил, что в частях недостаточно людей, а также серьезный дефицит артиллерии и боеприпасов.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус отмечал, что украинским властям необходимо расширить список категорий мужчин, попадающих под мобилизацию, чтобы решить вопрос с ротацией и пополнением войск.

Законопроект о новой мобилизации депутаты Верховной рады рассмотрят во втором чтении 31 марта. В первоначальной версии документа предусматривалось снятие брони с аспирантов вузов, а также снижение минимального возраста до 25 лет. По подсчетам Минобороны страны, войскам необходимо более 300 тысяч человек, чтобы заменить давно участвующих в боях и компенсировать потери.