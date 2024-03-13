13 марта 2024, 13:44
Минобороны Украины назвало истинные цели мобилизации
МО Украины: мобилизация предусматривает замену 330 тысяч истощенных военных
Мобилизация на Украине предусматривает замену 330 тысяч истощенных военных. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Министерство обороны республики.
«Усилия направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — указали в Минобороны Украины.
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Новобранцы, как уточнили в ведомстве, должны не только компенсировать потери на фронте, но и удовлетворять другие боевые нужды.
Новый закон снизил мобилизационный возраст на два года — до 25 лет. Теперь мужчинам на Украине нужно регистрироваться на специальном сайте. Если граждане призывного возраста это не сделают, им выпишут штраф. Его размер пока не установили.
Также военкомы будут приходить домой к уклонистами и лишать их водительских прав.
Авторы материала уточнили, что человеческий ресурс на Украине уже исчерпал себя. А львиная доля мужчин призывного возраста не хочет отправляться на передовую.
Мобилизация на Украине шокировала бизнесмена Илона Маска. Он возмутился из-за насильственных методов, которые применяют к людям.
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