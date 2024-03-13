Мир 13 марта 2024, 13:44 Минобороны Украины назвало истинные цели мобилизации МО Украины: мобилизация предусматривает замену 330 тысяч истощенных военных Ministry of Defense of Ukraine

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Мобилизация на Украине предусматривает замену 330 тысяч истощенных военных. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Министерство обороны республики.

«Усилия направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — указали в Минобороны Украины.

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Новобранцы, как уточнили в ведомстве, должны не только компенсировать потери на фронте, но и удовлетворять другие боевые нужды.

Новый закон снизил мобилизационный возраст на два года — до 25 лет. Теперь мужчинам на Украине нужно регистрироваться на специальном сайте. Если граждане призывного возраста это не сделают, им выпишут штраф. Его размер пока не установили.

Также военкомы будут приходить домой к уклонистами и лишать их водительских прав.

Авторы материала уточнили, что человеческий ресурс на Украине уже исчерпал себя. А львиная доля мужчин призывного возраста не хочет отправляться на передовую.

Мобилизация на Украине шокировала бизнесмена Илона Маска. Он возмутился из-за насильственных методов, которые применяют к людям.