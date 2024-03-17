Мир 17 марта 2024, 14:26 Украине посоветовали расширить список подпадающих под мобилизацию Бывший глава ЦРУ Петреус рекомедовал властям Украины усилить мобилизацию РИА «Новости»

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Властям Украины необходимо расширить правила для мобилизации и изменить нормы ротации военных, убрав с передовой мужчин старше 40 лет. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус.

Он подчеркнул, что прекрасно понимает всю чувствительность этого вопроса для властей Украины, но его необходимо решить как можно скорее.

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«Первые украинские линии обороны состоят из солдат, средний возраст которых составляет более 40 лет. Власти должны пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл и расширить призыв в армию», — заявил Петреус.

Депутаты украинской Рады рассмотрят новый закон о мобилизации во втором чтении 31 марта. После первого изучения в документ внесли более четырех тысяч поправок.

Предварительный закон предусматривал снижение возрастного порога для мобилизованных до 25 лет, внедрение электронных повесток, отмену отсрочек для аспирантов и получающих второе высшее образование мужчин.

Минобороны Украины заявило, что проведение нового этапа мобилизации необходимо для замены более 330 тысяч военных, а также для компенсации потерь в живой силе.