Мир 22 января 2024, 00:46 Сын руководителя Zoom разбился на самодельном самолете NYP: сын руководителя Zoom погиб в авиакатастрофе в Калифорнии РИА «Новости»

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Сын одного из руководителей Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак Циммерн погиб в результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, всего в авиакатастрофе погибли четыре человека. Среди них — 27-летний Исаак Циммерн и его девушка Эмма Уилмер-Шайлз. В статье уточнили, что отец погибшего — 59-летний Иоганн Циммерн — является руководителем отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom.

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Об авиакатастрофе сообщил свидетель, который позвонил в службу спасения и рассказал, что самолет рухнул в воду. Национальный совет по безопасности и Федеральное управление гражданской авиации проведут расследование причин аварии.

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту разбился в горах Афганистана. На нем летели четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажиры погибли в результате крушения, а членам экипажа удалось выжить. Один из них добрался до ближайшего села, чтобы попросить о помощи.