Эксклюзив 21 января 2024, 23:27 Выживших при крушении Falcon 10 спасло чудо? Как уцелеть в авиакатастрофе Заслуженный пилот Сытник назвал чудом спасение людей при крушении Falcon 10 РИА «Новости»

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Частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту разбился в горах Афганистана. Всего на нем летели шесть человек: четыре члена экипажа и двое пассажиров. Вскоре после крушения выяснилось, что четыре человека из находившихся на борту выжили. Причем один из выживших самостоятельно добрался до близлежащего села и попросил о помощи. Заслуженный пилот России Юрий Михайлович Сытник рассказал «360» о шансах выжить в такой катастрофе и назвал факторы, от которых зависит выживаемость в различных авиапроисшествиях.

Далее — его прямая речь

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Боролись за жизнь

При такой катастрофе, тем более в горах, выжить — [это чудо]. Просто люди родились в рубашке, или ангел их погладил по голове. Из 100% [случаев авиакатастроф] если брать — это 1%. И это большое везение и счастье, что кто-то остался [жив]. Хотя бы будет понятна причина этой катастрофы, отказа двигателей и другого, потому что, если [людей] подняли, если они там не замерзли, могут говорить — вопросов [будет] много. А вообще — это просто чудо.

Любой фактор имеет просто колоссальное значение. Во-первых, место, где приземляли [самолет]. Видать, ребята боролись до последнего за жизнь самолета, пассажиров и свою собственную жизнь, и не просто ткнулись в гору, а выравнивали его, может быть, по каким-то камням попрыгали или реку нашли. Если они были хорошо привязаны, кресла выдержали, их не выбросило из кабины, то они и остались живы. Это большое-большое чудо. Это говорит о том, что ребята боролись и Господь, видите, их спас.

Это бывает редко, и это большое чудо. За чудо тоже надо бороться умением, желанием выжить — до конца. Что и продемонстрировали ребята.

Члены экипажа, оставшиеся в живых, смогут рассказать, почему произошла катастрофа, остановка двигателя — кончилось ли топливо, или отказ, замерзли. Легче будет выяснить причины катастрофы, чтобы не допустить вторую.

Сам Falcon — очень надежная, мощная машина для бизнес-перелетов. Ее в качестве корпоративной берут крупные компании или богатые люди.

РИА «Новости»

Спасительная одежда

Катастрофы бывают разные. Бывает, что погибают все, кто сидит впереди, а бывает наоборот: переламывается самолет, все, кто сзади, погибают, а те, кто спереди, остаются [живы].

Надевать [в полет] нужно только натуральное: хлопок, шерсть, шелк. Все летное обмундирование раньше делали только из натуральных материалов. Любить себя и беречь надо — надевать и носить пусть дорогое, но натуральное. Вискоза и всякие химические вещи неприемлемы. Выживают обычно те, кто плотно одет — какая-то дубленка или шуба, унты. Конечно, так меньше вероятность [погибнуть], чем если в одних чулочках упасть.

РИА «Новости»

Советы экипажа

Стюардессы всегда предупреждают, что при аварийной посадке надо убирать авторучки, снимать очки, острые предметы, занять естественную позу. Но это когда есть возможность предупредить пассажиров. Тогда они занимают более безопасные места в самолете, если не полностью кресла заняты.

Нужно всегда слушать персонал, который на борту борется за жизни пассажиров. На пассажирских линиях этим занимаются стюардессы, проводники — молодые девочки и мальчики, которые проходят специальную подготовку. Поэтому обязательно надо приглядываться, слушать те рекомендации, которые члены экипажа дают пассажирам. Тогда есть шанс выжить.

Если человек подготовлен и понимает, что его ждет, ему будет легче.