Американские военные вывезли своих собак из Кабула

Военные США увезли своих служебных собак из столицы Афганистана после захвата власти в стране боевиками «Талибана»*. Животным нашлось место в салоне самолета, тогда как люди, спасающиеся от нового режима, привязывали себя к шасси американских воздушных судов — на борт их не пустили.

Как сообщил телеканал ABC News, собак усадили в кресла рядом с дипломатами и другими официальными лицами США.

Паника и хаос начались в аэропорту Кабула после захвата талибами* власти в Афганистане 15 августа. Люди, которые испугались жизни по законам шариата, весь день пытаются улететь из страны любой ценой. Некоторые привязывали себя к обтекателю шасси военно-транспортного самолета. Кто-то цеплялся за фюзеляж. Один из афганцев схватился за колесо воздушного судна и сорвался, когда оно набрало высоту.

Ранее стало известно, что американские военные застрелили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула. Накануне талибы* вошли в столицу Афганистана и заняли президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани бежал за границу на набитом деньгами вертолете.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.