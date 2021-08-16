СМИ: американские военные застрелили двух человек в аэропорту Кабула

Военные США застрелили двух человек в кабульском аэропорту. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов.

По словам собеседника издания, люди, которых застрелили в международном аэропорту Кабула, были вооружены. Они подошли к военным США под предлогом помощи в эвакуации людей, которые захотели уехать из Афганистана после захвата власти талибами*.

Американские военные взяли на себя охрану аэропорта, чтобы облегчить эвакуацию иностранных дипломатов и своих соотечественников после захвата власти в стране представителями движения «Талибан»* 15 августа.

Талибы* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Глава Афганистана Ашраф Гани бежал за границу на вертолете, который набил деньгами. Бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Франц Клинцевич в беседе с «360» отметил, что захват власти в Афганистане боевиками «Талибана»* на руку Соединенным Штатам. По его словам, произошедшее — это часть военной и политической стратегии.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.