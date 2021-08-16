Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны после прихода к власти талибов* на вертолете, который предварительно набил деньгами. Их было столько, что часть купюр не влезла в воздушное судно и осталась на летном поле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Кабуле.

«[Что касается] причин развала режима, то их характеризует то, как Гани убегал из страны. Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Не все поместилось — и часть этих денег осталась лежать на летном поле», — приводит агентство слова представителя дипмиссии.

Ранее Гани объяснил свой побег тем, что так он поможет избежать кровопролития.

Накануне СМИ сообщили, что представители движения «Талибан»* взяли под контроль все пограничные переходы в Афганистане, вошли в Кабул и захватили президентский дворец. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что российские власти не будут торопиться с признанием нового руководства республики.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.