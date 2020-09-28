«Она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия», — приводит портал слова помощницы писательницы Татьяны.

Собеседница добавила, что в Европе у Алексиевич запланированы встречи. Она собирается посетить книжную ярмарку в Швеции. В Италии ей вручат награду.

В начале сентября нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила журналистам, что не хочет уезжать из Белоруссии. Ранее в квартиру Алексиевич пришли представители дипломатических миссий некоторых стран Евросоюза, чтобы защитить литератора от возможного ареста. Писательница единственная из всего президиума КС осталась на свободе.

Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как ЦИК огласил результаты президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы белорусских городов. Начались столкновения с силовиками. Оппозиция сформировала координационный совет.