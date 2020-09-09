Дипломаты стран ЕС приехали к Алексиевич, чтобы защитить от ареста

Представители дипломатических миссий нескольких стран ЕС пришли в квартиру Светланы Алексиевич в Минске. Так они планируют защитить члена президиума Координационного совета от возможного ареста.

Фотографию депутатов стран ЕС, которые собрались в квартире Алексиевич, раньше других опубликовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастлива поделиться этим фото, только что снятым в Минске — Светлана Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции», — написала Линде.

Заместитель посла Литвы в Белоруссии Аста Андрияускене рассказала изданию The Insider, что приехала к Алексиевич раньше других. Вместе с ней прибыл и посол Литвы Андрюс Пулокас — сразу после того, как Нобелевский лауреат и член президиума КС сообщила, что к ней в квартиру пытаются попасть неизвестные. Когда Андрияускене и Пулокас приехали, они увидели у подъезда Алексиевич толпу журналистов и «пару микроавтобусов».

Заместитель посла Литвы рассказала, что они позвали других дипломатов ЕС. На их зов откликнулись представители Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии.