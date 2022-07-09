Судно «Норбьерн» прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген с грузом для россиян

Судно «Норбьерн» вечером, 8 июля, прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

Оно доставило на архипелаг два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» и Генерального консульства России на Шпицбергене.

В груз вошли продукты, медицинское оборудование, а также строительные материалы и запасные части для транспортных средств.

Как сообщило ИА Nation News, пропуск контейнеров подтвердили в МИД Норвегии. В ведомстве подчеркнули, что не хотели мешать поставкам на Шпицберген.

В конце июня Норвегия отказалась пропускать грузы из России на Шпицберген через КПП «Стурскуг». Тем самым она нарушила договор, гарантировавший ее суверенитет над архипелагом. Сенатор Совфеда Андрей Клишас посоветовал норвежским властям внимательнее изучить договор с Россией по Шпицбергену. Уже через несколько дней власти Норвегии разрешили пропустить российские грузы для поселений на архипелаге.